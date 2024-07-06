تقدم أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (فيديو)

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «في كل شبر في مصر هتلاقي شغل عظيم بيتعمل بهدف البناء والتعمير.. شغل عظيم بأيادٍ مصرية عظيمة تعمل ليل نهار».

1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا

وأكدت الوزارة، أن المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويجرى إنشاء رصيف بطول 1200 متر من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترا، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، ومن المقرر أن تستقبل المحطة سفنا عملاقة بطول 400 متر.

تداول البضائع العامة

وأوضحت وزارة النقل، أنه سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع وذلك ضمن خطة تطوير المواني المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ويمكن الاطلاع على الفيديو من خلال هذا الرابط.