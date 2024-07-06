ميناء دمياط: تصدير 45 ألفا و280 طن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة.

تصدير 562 طن علف بنجر

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45280 طنا، تشمل 7109 طن يوريا، و4100 طن مولاس، و3250 طن رمل، و562 طن علف بنجر، و9537 طن أسمنت معبأ، و20722 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61099 طنا، تشمل 14978 طن قمح، و33900 طن ذرة، و6800 طن خردة، و551 طن فول صويا، و4220 طن سكر، و650 طن أسمنت.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1401 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2370 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48555 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125908 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3752 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3405 حركة.