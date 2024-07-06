تحذير عاجل من شركة آبل بشأن اختراق هواتف آيفون.. تجنب السرقة بهذه الحيلة

بعد تلقي 1.46 مليار مستخدم لهواتف آيفون تحذيرات عاجلة، إثر اكتشاف الخبراء لهجوم إلكتروني يستهدف أجهزتهم، وضعت شركة آبل الأمريكية، بعض النصائح لتجنب الهجوم والتعرف على طرق الحماية.

وحثت شركة آبل مالكي أجهزة آيفون على استخدام خاصية المصادقة الثنائية، والتي تتطلب كلمة مرور ورمز تحقق من 6 أرقام، للوصول إلى حساباتهم من جهاز خارجي آخر، وأشارت الشركة في تحذيرها التي أصدرته منذ عدة أيام، إلى أنها لن تطلب منك مطلقًا تعطيل أي ميزة أمان على جهازك.

تحذير آبل من عمليات الاحتيال

وأكدت الشركة أن عمليات الاحتيال لا تقتصر على انتحال الشخصية، وإنما هناك بعض الرسائل وصلت إلى المستخدمين، تدعي أنها قادمة من شركات شهيرة مثل نتفلكس وأمازون، وتتضمن الرسائل إبلاغ المستخدمين بانتهاء صلاحية بطاقات الائتمان، ويقومون بالضغط على الرابط المرسل، ما يعرض معلوماتهم الشخصية للخطر.

المتسللون يستخدمون علامة آبل التجارية

كان بعض المتسللين قد قاموا باستغلال علامة آبل التجاربة، ووضع اسم الشركة في رسائل الاحتيال، لكنها في الأصل تحتوي على رابط مزيف، يسرق المعلومات الشخصية بعد قيام المستخدمين بزيارته.

كتابة المعلومات الشخصية داخل الرابط

وتؤدي الراوبط المزيفة إلى الدخول لمواقع ويب، تدفع المستخدمين لكتابة المعلومات الشخصية الخاصة بحسابات شركة آبل، ما يجعل الهاكرز يقوم بالتحكم في هاتف الآيفون، وبعد اتمام عملية السرقة يتم تحويل المستخدم إلى صفحة تسجيل دخول iCloud قديمة.