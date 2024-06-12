مؤتمر أبل يكشف عن ميزات جديدة لنظام تشغيل ios 18.. تحديثات الواجهة والأمان

كشف مؤتمر أبل العالمي السنوي للمطورين، عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لنظام التشغيل ios 18، والتي يمكن أن تفيد مستخدميه من خلال تطوير أداء مهام محددة، مثل الإجابة عن أسئلة مفصلة حول الطقس أو الأخبار أو استرجاع صورة التقطت منذ سنوات على الجهاز.

تحديثات ios 18 في مؤتمر ابل

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال مؤتمر أبل عن تحديثات رئيسية، تشمل جميع أنظمة ios 18، iPadOS 18، وماك أو إس 15، وتي في أو إس 18، وواتش أو إس 11K، وهي أحدث تحديثات البرامج الخاصة بـ iPhone وMac وiPad وApple TV وApple Watch.

ومن المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل ios 18 القادم ميزات عديدة، ذكرها موقع MacRumors، كالتالي:

يضمن نظام التشغيل ios 18 ميزة أمان جديدة تسمح للمستخدمين بقفل التطبيقات الفردية، ما يمكنهم من تأمين تطبيقات آيفون المدمجة مثل البريد والرسائل والملاحظات والصور.

يتيح استخدام النماذج اللغوية الخاصة بمُبتكرة تشات جي بي تي، والتي تمثل قواعد بيانات عملاقة توفر إجابات على أسئلة تطرح باللغة الشائعة.

إتاحة ios 18 تحديث لنظام الرسائل