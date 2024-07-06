«التحالف الوطني» يوفر قاعات مكيفة لطلاب الثانوية ببورسعيد لمراجعة دروسهم

توافد طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، على القاعات المكيفة التي فتحها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة بورسعيد، بعد انتهاء امتحان الجغرافيا، وذلك في ظل فترة انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال.

قاعة مكيفة وإنترنت قوي

ووفر التحالف الوطني قاعة مكيفة تتسع لـ500 طالب وطالبة، مع شبكة إنترنت قوية، لمساعدتهم على المذاكرة، في ظل امتحانات تحدد مصير الطلاب وتُعدّ أهم مرحلة في حياتهم.

دعم الدولة في مواجهة انقطاع الكهرباء

وأوضح المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أن المبادرة انطلقت لدعم جهود الدولة في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنها في بداياتها كانت تتميز بقاعات مكيفة وشبكة إنترنت فقط، وجرى تطويرها لتحقيق نتائج أفضل للطلاب، حيث تم الاتفاق مع معلمين متميزين في كل المواد للمراجعة مع الطلاب.

وأشار أن المبادرة تحقق نتائج إيجابية متميزة لطلاب الثانوية العامة، إذ يحصل الطالب معلومات متميزة من زملائه والمعلم، ويتم خلالها التأكيد على الدروس والأسئلة الهامة، وتسليم الطلاب مذكرة مراجعة نهائية مجانية، وترفع المبادرة العبء عن الأسر والطلاب.