محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد جاء فيها: «يسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد 1446هجرية، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الغالية والأمتين الإسلامية والعربية، وأن يعيد هذه الذكرى الجليلة بموفور الصحة والعافية.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية.. وكل عام وأنتم بخير».