النائب عصام هلال: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة خارطة طريق للمرحلة المقبلة

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مجلس النواب أمام مرحلة يوفي خلالها بالاستحقاقات والمواد الدستورية، لافتًا إلى أن الحكومة تم تشكيلها وفقًا للمادة 145 من الدستور، حيث كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وتوجيهات الرئيس السيسي هي خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

نعلم حجم التحديات التي تواجهها هذه الحكومة

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن النواب في انتظار بيان مجلس الوزراء الذي سيقدمه يوم الاثنين أن يأتي ببيان مفصل يوضح خارطة الطريق، وما كلف به رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة، متابعًا: «نعلم حجم التحديات التي تواجهها هذه الحكومة، ومدى التحديات التي تواجهها الدولة سواء الأمنية والتحديات التي يواجهها المواطن».

السيطرة على الغلاء والفجوة الكبيرة في الأسعار

وواصل: «الرئيس السيسي خلال خطابه، وجَّه رسالة للمواطن أنه يعلم مدى المعاناة والتحديات التي يواجهها، ووعد الرئيس المواطن بتوجيه الحكومة بالقضاء أو السيطرة على الغلاء، وبهذا أمام الحكومة مشكلة غير الأمنية على الحدود المصرية، وهي السيطرة على الغلاء والفجوة الكبيرة في الأسعار».