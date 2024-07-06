اقرأ في عدد «الوطن» غدا: التلي.. حرفة صعيدية عريقة تزين عالم الموضة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة في الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: نواصل جهود وقف إطلاق النار في غزة

- «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة

- الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين

- 29 شهيدًا حصيلة غارات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة.. ومنع المصلين من دخول «الأقصى»

- تباين آراء طلاب «الثانوية» حول «الكيمياء والجغرافيا»

- «التعليم»: رصدنا 4 حالات غش باستخدام «المحمول».. ولجنة لتصحيح إجابات طلاب «الدقهلية»

- توجيهات رئاسية لـ«الإسكان» بسرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

- «قطاع الأعمال»: ننفذ خطة لتحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء يوجِّه بالإسراع في تنفيذ «تلال الفسطاط» ودراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل قريبا

- «مدبولي»: تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وزيادة المساحات الخضراء أولوية وتكليفات لجميع المحافظين بذلك

- وزيرة التعاون الدولي: اهتمام كبير من مجتمع الأعمال ومراكز الفكر للمشاركة في الملتقى الأول لبنك التنمية

- «المشاط»: الدولة تتجه نحو التوسع في بناء المواني الجافة واستخدام التكنولوجيا والابتكار ومراكز البيانات

- مباحثات بين مصر والبنك الدولي لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

- جراح القلب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: «نمد يد الصداقة للجميع»

- الرئيس المنتخب: التواصل مع الغرب وتخفيف تطبيق قانون الحجاب الإلزامي وعدم المساس بالمرجعيات الدينية.. و«أبوالنور»: لن يحدث تغيير في السياسة الخارجية

الصفحة الثالثة

- «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة

- وزير الخارجية: مصر مستمرة في مساعيها لوقف نزيف الدم السوداني وأي عملية سياسية يجب أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة

- مفكر سوداني: نشكر مصر حكومة وشعبا على دعمها لوقف الحرب

- «حمدوك» لـ«الوطن»: نسعى لوقف الحرب لحقن دماء السودانيين

- رئيس وزراء السودان السابق: مصر جمعت فرقاء كان من الصعب اجتماعهم على مائدة واحدة

- «الاتحاد الأفريقي»: أمامنا مهمة كبيرة لوقف الاقتتال

- «وانديرا»: ممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة تؤدي لنتائج إيجابية.. والنساء طلبن مني أن أطلب وقف القتال

- «الأمم المتحدة»: نأمل أن يسهم المؤتمر في حل سلمي توافقي

- «حجار»: الحوار عامل مؤثر في صنع السلام.. ونعول على جهود القوى المدنية لإنهاء العمليات العسكرية

- «الاتحاد الأوروبي» يثمن الجهود المصرية لحل الأزمة

- «أوهاوا»: ندعو لتخصيص ملياري دولار للمساعدات الإنسانية.. وتجنب مزيد من المجاعة والمعاناة

الصفحة الرابعة

- التلي.. حرفة صعيدية عريقة تزين عالم الموضة

- «آمال».. صعيدية ضحّت بالزواج لتحقق حلمها وتحلق في سماء العالمية

- «شيماء»: تعلمت الحرفة بالصدفة.. وعملت مشروعي الخاص وشاركت في المعارض.. وقررت أُعلم سيدات القرية

- «نورة».. طاقة من الإبداع لتعليم النساء أصول الحرفة

- «يارا» استغلت دراستها في تصميم الأزياء لتغيير مسار «التلى»

- استعانت بالعاملات في الحرفة لإدخال تعديلات على «الكاجوال» دون الاقتصار على ملابس السهرة و«السواريه»

- «ليلى»: المجلس القومي للمرأة دعمني وساعدني في المشروع

الصفحة الخامسة

- مصرفيون: التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من أولويات الحكومة الجديدة

- «الأهلي المصري» يقتنص 24 جائزة دولية لريادته عربيا وأفريقيا

- «عكاشة»: تعكس القدرة على توفير التمويلات اللازمة

- بروتوكول بين بنك مصر و«راية» لتسريع نمو الشركات

- «القاضي»: «المصرف المتحد» أحد محركات نمو قطاع المشروعات

- «رادكس» تطلق مشروعا جديدا في العاصمة الإدارية

الصفحة السادسة

- «القومي لتطوير الأرز»: لدينا إمكانيات كبيرة لتطوير الإنتاج وسجلنا عددا قياسيا من الأصناف عالية الإنتاجية

- د. حمدي الموافي: نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لاستراتيجية 2030 للنهوض بمحصول الأرز وتوفير المياه

- عميد «التعاوني الزراعي»: التدخلات ومحدودية فرص العمل في التعاونيات جعلتها تعمل بعيدا عن أهداف القطاع

- د. دينا المنزلاوي: «الزراعة» قدمت الدعم للتعاونيات.. وضرورة إنشاء صندوق ضمان تعاوني للحصول على الفرص التمويلية ورفع الجدارة الائتمانية

الصفحة السابعة

- وداعا أحمد رفعت.. خانه قلبه في الملعب.. وتمنى العودة للملاعب من جديد.. ورحل بشكل مفاجئ بعد تحسن حالته الصحية

- تغييرات منتظرة.. الأهلي يدخل معسكره استعدادا لمواجهة الطلائع وغضب «كولر» بسبب رأس الحربة وغياب التدعيم

- صدام كلاسيكي.. الزمالك يستعيد «الجزيري ومنسي» أمام الإسماعيلي

- ألمانيا تُرسخ عقدة عدم تتويج أصحاب الأرض في يورو 2024.. وفرنسا تحرم «رونالدو» من تحقيق رقم تاريخي

الصفحة الثامنة

- خالد ميري: الأسعار والكهرباء.. والمحاسبة

- دراما غنائية تطوف المحافظات مجانا.. والجمهور «كامل العدد».. «نوستالجيا 80 - 90»

- ورد وشيكولاتة.. مفاجأة أم لابنتها أمام لجنة الثانوية العامة: «هابي بيرث داي»

- تكمل لمّتنا.. «ماتش كورة» أسبوعي يجمع مواليد «94» في كفر الشيخ

- «ييتسى ودينيش وشانك».. «شنطة كروشيه» اللون على ذوقك.. والاسم على «رانيا»