اقرأ في عدد «الوطن» غدا: التلي.. حرفة صعيدية عريقة تزين عالم الموضة
كتب:
أحمد العانوسي
06:36 م | السبت 06 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة في الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: نواصل جهود وقف إطلاق النار في غزة
- «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة
- الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين
- 29 شهيدًا حصيلة غارات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة.. ومنع المصلين من دخول «الأقصى»
- تباين آراء طلاب «الثانوية» حول «الكيمياء والجغرافيا»
- «التعليم»: رصدنا 4 حالات غش باستخدام «المحمول».. ولجنة لتصحيح إجابات طلاب «الدقهلية»
- توجيهات رئاسية لـ«الإسكان» بسرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة»
- «قطاع الأعمال»: ننفذ خطة لتحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء يوجِّه بالإسراع في تنفيذ «تلال الفسطاط» ودراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل قريبا
- «مدبولي»: تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وزيادة المساحات الخضراء أولوية وتكليفات لجميع المحافظين بذلك
- وزيرة التعاون الدولي: اهتمام كبير من مجتمع الأعمال ومراكز الفكر للمشاركة في الملتقى الأول لبنك التنمية
- «المشاط»: الدولة تتجه نحو التوسع في بناء المواني الجافة واستخدام التكنولوجيا والابتكار ومراكز البيانات
- مباحثات بين مصر والبنك الدولي لتعزيز التعاون في القطاع الصحي
- جراح القلب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: «نمد يد الصداقة للجميع»
- الرئيس المنتخب: التواصل مع الغرب وتخفيف تطبيق قانون الحجاب الإلزامي وعدم المساس بالمرجعيات الدينية.. و«أبوالنور»: لن يحدث تغيير في السياسة الخارجية
الصفحة الثالثة
- «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة
- وزير الخارجية: مصر مستمرة في مساعيها لوقف نزيف الدم السوداني وأي عملية سياسية يجب أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة
- مفكر سوداني: نشكر مصر حكومة وشعبا على دعمها لوقف الحرب
- «حمدوك» لـ«الوطن»: نسعى لوقف الحرب لحقن دماء السودانيين
- رئيس وزراء السودان السابق: مصر جمعت فرقاء كان من الصعب اجتماعهم على مائدة واحدة
- «الاتحاد الأفريقي»: أمامنا مهمة كبيرة لوقف الاقتتال
- «وانديرا»: ممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة تؤدي لنتائج إيجابية.. والنساء طلبن مني أن أطلب وقف القتال
- «الأمم المتحدة»: نأمل أن يسهم المؤتمر في حل سلمي توافقي
- «حجار»: الحوار عامل مؤثر في صنع السلام.. ونعول على جهود القوى المدنية لإنهاء العمليات العسكرية
- «الاتحاد الأوروبي» يثمن الجهود المصرية لحل الأزمة
- «أوهاوا»: ندعو لتخصيص ملياري دولار للمساعدات الإنسانية.. وتجنب مزيد من المجاعة والمعاناة
الصفحة الرابعة
- التلي.. حرفة صعيدية عريقة تزين عالم الموضة
- «آمال».. صعيدية ضحّت بالزواج لتحقق حلمها وتحلق في سماء العالمية
- «شيماء»: تعلمت الحرفة بالصدفة.. وعملت مشروعي الخاص وشاركت في المعارض.. وقررت أُعلم سيدات القرية
- «نورة».. طاقة من الإبداع لتعليم النساء أصول الحرفة
- «يارا» استغلت دراستها في تصميم الأزياء لتغيير مسار «التلى»
- استعانت بالعاملات في الحرفة لإدخال تعديلات على «الكاجوال» دون الاقتصار على ملابس السهرة و«السواريه»
- «ليلى»: المجلس القومي للمرأة دعمني وساعدني في المشروع
الصفحة الخامسة
- مصرفيون: التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من أولويات الحكومة الجديدة
- «الأهلي المصري» يقتنص 24 جائزة دولية لريادته عربيا وأفريقيا
- «عكاشة»: تعكس القدرة على توفير التمويلات اللازمة
- بروتوكول بين بنك مصر و«راية» لتسريع نمو الشركات
- «القاضي»: «المصرف المتحد» أحد محركات نمو قطاع المشروعات
- «رادكس» تطلق مشروعا جديدا في العاصمة الإدارية
الصفحة السادسة
- «القومي لتطوير الأرز»: لدينا إمكانيات كبيرة لتطوير الإنتاج وسجلنا عددا قياسيا من الأصناف عالية الإنتاجية
- د. حمدي الموافي: نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لاستراتيجية 2030 للنهوض بمحصول الأرز وتوفير المياه
- عميد «التعاوني الزراعي»: التدخلات ومحدودية فرص العمل في التعاونيات جعلتها تعمل بعيدا عن أهداف القطاع
- د. دينا المنزلاوي: «الزراعة» قدمت الدعم للتعاونيات.. وضرورة إنشاء صندوق ضمان تعاوني للحصول على الفرص التمويلية ورفع الجدارة الائتمانية
الصفحة السابعة
- وداعا أحمد رفعت.. خانه قلبه في الملعب.. وتمنى العودة للملاعب من جديد.. ورحل بشكل مفاجئ بعد تحسن حالته الصحية
- تغييرات منتظرة.. الأهلي يدخل معسكره استعدادا لمواجهة الطلائع وغضب «كولر» بسبب رأس الحربة وغياب التدعيم
- صدام كلاسيكي.. الزمالك يستعيد «الجزيري ومنسي» أمام الإسماعيلي
- ألمانيا تُرسخ عقدة عدم تتويج أصحاب الأرض في يورو 2024.. وفرنسا تحرم «رونالدو» من تحقيق رقم تاريخي
الصفحة الثامنة
- خالد ميري: الأسعار والكهرباء.. والمحاسبة
- دراما غنائية تطوف المحافظات مجانا.. والجمهور «كامل العدد».. «نوستالجيا 80 - 90»
- ورد وشيكولاتة.. مفاجأة أم لابنتها أمام لجنة الثانوية العامة: «هابي بيرث داي»
- تكمل لمّتنا.. «ماتش كورة» أسبوعي يجمع مواليد «94» في كفر الشيخ
- «ييتسى ودينيش وشانك».. «شنطة كروشيه» اللون على ذوقك.. والاسم على «رانيا»