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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: التلي.. حرفة صعيدية عريقة تزين عالم الموضة

كتب:

أحمد العانوسي
06:36 م | السبت 06 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة في الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: نواصل جهود وقف إطلاق النار في غزة

- «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة

- الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة ضد الفلسطينيين

- 29 شهيدًا حصيلة غارات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة.. ومنع المصلين من دخول «الأقصى»

- تباين آراء طلاب «الثانوية» حول «الكيمياء والجغرافيا»

- «التعليم»: رصدنا 4 حالات غش باستخدام «المحمول».. ولجنة لتصحيح إجابات طلاب «الدقهلية»

- توجيهات رئاسية لـ«الإسكان» بسرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

- «قطاع الأعمال»: ننفذ خطة لتحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء يوجِّه بالإسراع في تنفيذ «تلال الفسطاط» ودراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل قريبا

- «مدبولي»: تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وزيادة المساحات الخضراء أولوية وتكليفات لجميع المحافظين بذلك

- وزيرة التعاون الدولي: اهتمام كبير من مجتمع الأعمال ومراكز الفكر للمشاركة في الملتقى الأول لبنك التنمية

- «المشاط»: الدولة تتجه نحو التوسع في بناء المواني الجافة واستخدام التكنولوجيا والابتكار ومراكز البيانات

- مباحثات بين مصر والبنك الدولي لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

- جراح القلب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: «نمد يد الصداقة للجميع»

-  الرئيس المنتخب: التواصل مع الغرب وتخفيف تطبيق قانون الحجاب الإلزامي وعدم المساس بالمرجعيات الدينية.. و«أبوالنور»: لن يحدث تغيير في السياسة الخارجية

الصفحة الثالثة 

- «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة

- وزير الخارجية: مصر مستمرة في مساعيها لوقف نزيف الدم السوداني وأي عملية سياسية يجب أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة

- مفكر سوداني: نشكر مصر حكومة وشعبا على دعمها لوقف الحرب

- «حمدوك» لـ«الوطن»: نسعى لوقف الحرب لحقن دماء السودانيين

- رئيس وزراء السودان السابق: مصر جمعت فرقاء كان من الصعب اجتماعهم على مائدة واحدة

- «الاتحاد الأفريقي»: أمامنا مهمة كبيرة لوقف الاقتتال

- «وانديرا»: ممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة تؤدي لنتائج إيجابية.. والنساء طلبن مني أن أطلب وقف القتال

- «الأمم المتحدة»: نأمل أن يسهم المؤتمر في حل سلمي توافقي

- «حجار»: الحوار عامل مؤثر في صنع السلام.. ونعول على جهود القوى المدنية لإنهاء العمليات العسكرية

- «الاتحاد الأوروبي» يثمن الجهود المصرية لحل الأزمة

- «أوهاوا»: ندعو لتخصيص ملياري دولار للمساعدات الإنسانية.. وتجنب مزيد من المجاعة والمعاناة

الصفحة الرابعة

- التلي.. حرفة صعيدية عريقة تزين عالم الموضة

- «آمال».. صعيدية ضحّت بالزواج لتحقق حلمها وتحلق في سماء العالمية

- «شيماء»: تعلمت الحرفة بالصدفة.. وعملت مشروعي الخاص وشاركت في المعارض.. وقررت أُعلم سيدات القرية

- «نورة».. طاقة من الإبداع لتعليم النساء أصول الحرفة

- «يارا» استغلت دراستها في تصميم الأزياء لتغيير مسار «التلى»

-  استعانت بالعاملات في الحرفة لإدخال تعديلات على «الكاجوال» دون الاقتصار على ملابس السهرة و«السواريه»

- «ليلى»: المجلس القومي للمرأة دعمني وساعدني في المشروع

الصفحة الخامسة

- مصرفيون: التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من أولويات الحكومة الجديدة

- «الأهلي المصري» يقتنص 24 جائزة دولية لريادته عربيا وأفريقيا

- «عكاشة»: تعكس القدرة على توفير التمويلات اللازمة

- بروتوكول بين بنك مصر و«راية» لتسريع نمو الشركات

- «القاضي»: «المصرف المتحد» أحد محركات نمو قطاع المشروعات

- «رادكس» تطلق مشروعا جديدا في العاصمة الإدارية

الصفحة السادسة

- «القومي لتطوير الأرز»: لدينا إمكانيات كبيرة لتطوير الإنتاج وسجلنا عددا قياسيا من الأصناف عالية الإنتاجية

-  د. حمدي الموافي: نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لاستراتيجية 2030 للنهوض بمحصول الأرز وتوفير المياه

- عميد «التعاوني الزراعي»: التدخلات ومحدودية فرص العمل في التعاونيات جعلتها تعمل بعيدا عن أهداف القطاع

- د. دينا المنزلاوي: «الزراعة» قدمت الدعم للتعاونيات.. وضرورة إنشاء صندوق ضمان تعاوني للحصول على الفرص التمويلية ورفع الجدارة الائتمانية

الصفحة السابعة

- وداعا أحمد رفعت.. خانه قلبه في الملعب.. وتمنى العودة للملاعب من جديد.. ورحل بشكل مفاجئ بعد تحسن حالته الصحية

- تغييرات منتظرة.. الأهلي يدخل معسكره استعدادا لمواجهة الطلائع وغضب «كولر» بسبب رأس الحربة وغياب التدعيم

- صدام كلاسيكي.. الزمالك يستعيد «الجزيري ومنسي» أمام الإسماعيلي

- ألمانيا تُرسخ عقدة عدم تتويج أصحاب الأرض في يورو 2024.. وفرنسا تحرم «رونالدو» من تحقيق رقم تاريخي

الصفحة الثامنة

- خالد ميري: الأسعار والكهرباء.. والمحاسبة

- دراما غنائية تطوف المحافظات مجانا.. والجمهور «كامل العدد».. «نوستالجيا 80 - 90»

- ورد وشيكولاتة.. مفاجأة أم لابنتها أمام لجنة الثانوية العامة: «هابي بيرث داي»

- تكمل لمّتنا.. «ماتش كورة» أسبوعي يجمع مواليد «94» في كفر الشيخ

- «ييتسى ودينيش وشانك».. «شنطة كروشيه» اللون على ذوقك.. والاسم على «رانيا»

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