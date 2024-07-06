انطلاق حفل تخريج دفعة جديدة من مدارس النيل الدولية بعد قليل

تنطلق فعاليات احتفالية مدارس النيل المصرية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج إحدى دفعاتها بعد قليل، وذلك بحضور عدد من الوزراء المختصين، ونائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر، والسفير البريطاني وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اهتمام كبير بمدارس النيل الدولية

وقال الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، إن مدارس النيل المصرية الدولية من المشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة دائمة من القيادة السياسية والحكومة المصرية منذ نشأتها في 2010، وهي أول مدارس تمنح شهادة دولية معترف بها بكل الجامعات داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أنه جرى إنتاج نظام النيل التعليمي الدولي بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية والذي يطبق في 14 فرعا على مستوى الجمهورية.