أحمد فايق: طلاب مدارس النيل يدرسون أحدث تعليم في العالم (فيديو)

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، والمذاع عبر قناة «DMC»، حلقة خاصة من داخل مدارس النيل المصرية الدولية.

نماذج التعليم حول العالم

وقال أحمد فايق، مقدم البرنامج، «على مدار تاريخ هذا البرنامج، رحنا وشوفنا مدارس من كل أنحاء العالم، في إنجلترا، وفي اليابان، وفي ألمانيا، وفي مصر طبعًا، وبنبتدي نشوف نماذج التعليم الكويسة، عشان كل ما بنشوف نموذج تعليم بنحاول نستفيد منه قدر الإمكان في مصر».

مدارس النيل

وتابع: «كان فيه تجربة في منتهى الأهمية، وهي مدارس النيل، 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، 10 آلاف طالب، مناهج وشهادة معتمدة من كامبريدج البريطانية، بفضل المدارس دي لأني بطمن أن أولادي خارجين بيتكلموا عربي مظبوط، وبيكتبوا عربي مظبوط، عارفين تاريخ بلدهم، بيحتفلوا بالمناسبات الوطنية، بيتعلموا أحدث تعليم في العالم».