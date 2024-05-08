مدارس النيل المصرية تحدد موعد اختبارات التوظيف.. 8 ضوابط مهمة للمتقدمين

حددت مدارس النيل المصرية موعد اختبارات المتقدمين للوظائف المتاحة للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2024 - 2025، يوم الأربعاء المقبل 8 مايو 2024 الساعة 7:00 مساءً.

وأكّدت مدارس النيل ضرورة التزام المتقدمين للوظائف بما يلي:

اختبارات المتقدمين لوظائف مدارس النيل

1- استخدام جهاز كمبيوتر لإجراء الاختبار ولا يوصى باستخدام الموبايل.

2- التأكّد من شحن بطارية الجهاز المستخدم واستقرار خدمة الانترنت به قبل موعد إجراء الاختبار.

3- وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة أثناء إجراء الاختبار، إذ أنَّ الاختبار يبدأ عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بكم وكلمة المرور المرسلة إليكم على الإيميل المسجل عند التقديم.

4- ضرورة مراجعة الإيميل الخاص بكم للحصول على كلمة المرور «صندوق الوارد والبريد الغير مرغوب به (Spam)».

5- في حالة الدخول للاختبار، لا يمكن إعادة الدخول للاختبار مرة أخرى على جهاز آخر بعد تسجيل الدخول.

6- بالنسبة لمواد اللغة الإنجليزية والفرنسية، يرجى التأكد من وجود سماعة رأس وقت الاختبار للإجابة على أسئلة الاستماع.

7- يفضل استخدام متصفح Google Chrome.

8- في حالة عدم وضوح الصورة، يرجى إعادة تحميل الصفحة Refresh Or Press F5.

وأوضحت أنه سيتمّ موافاة المتقدمين برابط الاختبار واسم المستخدم وكلمة السر لاحقًا عبر البريد الإلكتروني.