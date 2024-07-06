خطة عمل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.. «حلول فورية»

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.

خطة عمل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

وخلال اجتماع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جرى مناقشة خطة عمل وآليات المرحلة المقبلة والتى تضمنت رصف الطرق والمباني المخالفة، وقد وجهت رؤساء الوحدات المحلية بوضع نموذج خاص بكل مدينة يعبر عنها فيما يخص استخدام الانترلوك.

كما نوقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات بالمهد، وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، والحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء والوقوف على المشاكل التى تواجه ملف التصالح والعمل على حلها.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بما يتناسب مع القانون لخدمة المواطنين مع إعطاء الأولوية للملفات التى تتواجد داخل الحيز العمراني .

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تقديم تقرير بموقف المعدات بكل مدينة وتحديد الأعطال الموجودة بها للعمل على رفع كفاءة المعدات.

أيضًا نوقش موقف الخطة الاستثمارية والمعوقات التى تحول دون تنفيذ المشروعات والعمل على حل تلك التحديات.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.