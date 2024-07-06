مصطفى عمار: العلمين تحولت من أرض بها 15 مليون لغم إلى مدينة تضج بالحياة والسلام

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مهرجان العلمين رسالة للعالم على قدرة المواطن المصري بتغيير الواقع ليصبح أجمل، إذ كانت العلمين أرض للموت بوجود 15 مليون لغم وأزيلت من هذه الأرض، ليحل محلها الأبراج والمساكن والمشاهد البديعة والجميلة.

العلمين أصبحت مدينة تضج بالحياة

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هذه الصورة الجميلة تؤكد أن مصر من أجمل وأمتع بقاع الأرض التي خلقها الله ما يؤكد قدرة المواطن والمهندس والعامل المصري على تغيير الواقع من مدينة للأشباح يسكنها الموت إلى مدينة تضج بالحياة والسلام.

مدينة العلمين الجديدة تستقبل أكثر من مليون شخص

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقبل مدينة العلمين الجديدة أكثر من مليون شخص، كلهم سيعودون إلى أوطانهم حاملين ذكرى طيبة من مدينة العلمين.