الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء اليوم 

بدأ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم؛ لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.

ونشرت الأمانة الفنية للحوار الوطني، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، صرح بأن المجلس يعقد اجتماعه اليوم، عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وأضاف «رشوان» أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.