عضو جمعية رجال الأعمال: شحنة ماشية صومالية تصل مصر قريبا

قال أحمد حسن حافظ، عضو جمعية رجال الأعمال، رئيس جمعية مستوردي الماشية والإبل الإفريقية، إنه في ظل التعاون التجاري المتزايد بين مصر والصومال، تم استيراد 1500 رأس ماشية ضمن برنامج تحقيق الأمن الغذائي الذي تتبناه الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

استيراد ماشية أخرى بسبب الجودة

وأضاف «حافظ»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه نظرا لجودة رؤوس الماشية التي سيتم جلبها من الصومال، تعمل الشركة المستوردة خلال الفترة الراهنة على تجهيز 5000 رأس ماشية إضافية من داخل المزارع الصومالية، حيث تم الاتفاق على أن تتم عملية الذبح بمجازر «دار الواقع» الحكومية، بالبحر الأحمر، ومن ثم يجرى توزيعها على كل المحافظات، فيما سيتم تخصيص الدفعة الأولى من المواشي بشكل خاص على محافظات الوجه القبلي.

وأكد حافظ، أن الشحنة المتفق عليها جاءت ضمن نظام التبادل التجاري بين مصر والصومال، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذا في إطار دعم خطة الدولة الرامية لتخفيض الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الشحنة المفترض وصولها إلى مصر قريبا، سيكون في استقبالها السفير الصومالي لدى مصر وعدد من المسؤولين الصوماليين، ما يعكس أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا، لافتا إلى أن تلك الشحنة الأولى تأتي ضمن سلسلة من الشحنات مخطط استقبالها في مصر قريبا من أجل توفير كميات كبيرة من اللحوم بالسوق المصري، ما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.