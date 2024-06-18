تحذير للعالم.. تفشي إنفلونزا الطيور بين المواشي بأمريكا

تحذير من منظمة الصحة العالمية، من تفشي مرض إنفلونزا الطيور، خاصة بعد اكتشاف إصابة 3 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المرض، وعلى الرغم من انخفاض عدد الحالات، فمن المحتمل أن يكون الفيروس متحورًا، مما يجعله أكثر قدرة على إصابة البشر، وهو ما شبه أحد الأطباء بوزارة الصحة على أنه يشبه الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا.

إصابة 3 أمريكيين بفيروس إنفلونزا

وقال الدكتور ريك برايت، عالم الفيروسات والمدير السابق بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إن مستوى القلق أكبر مما يبدو على السطح، خاصة بعد أن ثبتت إصابة 3 أمريكيين فقط بالفيروس: «نحن معصوبي الأعين في هذه المعركة الآن.. وأنا قلق حقًا من أن الفيروس يفوز باللعبة ويتقدم علينا»، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وحسب الطبيب، إن الخطر كبير بسبب انتشار عدوى إنفلونزا الطيور في الماشية، إذ أنها تحتوي على ضروع مستقبلات موجودة في رئتي الطيور والبشر، وهو ما جعل الجميع ينتفض في إجراء الفحوصات والاختبارات، وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باختبار 45 شخصًا فقط، عن إنفلونزا الطيور حتى الآن، وتقوم بإجرائه فقط عندما تكون هناك مخاوف من احتمال إصابة الشخص بالعدوى.

إنفلونزا الطيور في أمريكا

ما يقرب من 102 قطيع من الماشية حتى الآن، مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور، ومن المخاوف التي انتشرت بعد كثرة هذه الإصابات أن يكون الفيروس قد اكتسب طفرات جديدة، «عندما أتحدث عن أننا لا نفعل ما يكفي حيال ذلك، فإننا لا نعرف حقًا عدد البشر الذين أصيبوا بهذا الفيروس.. لذا من الصعب علينا حقًا معرفة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس، وما إذا كان هناك بالفعل أي انتقال من إنسان إلى إنسان أم لا» وفق الدكتور برايت.

وأظهرت الاختبارات الجينية التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض أكثر من 300 طفرة للفيروس في الماشية، بما في ذلك بعض الطفرات التي قد تجعل الفيروس أكثر عدوى، وقد ثبتت إصابة 3 أمريكيين بأنفلونزا الطيور هذا العام، بما في ذلك شخص يعاني من أعراض تنفسية واثنان يعانيان من التهابات في العين، كما يوجد هناك مشكلات في اختبار القطعان لتحديد الحيوانات المصابة.

تفشي الإنفلونزا بين الماشية

أثار العديد من خبراء الأمراض المعدية، مخاوف بشأن نقص الاختبارات، قائلين إن ذلك جعلهم غير متأكدين مما إذا كانت الحالات بين الماشية لا تزال في ارتفاع أم أنها قد تصل الآن إلى ذروتها، «إن فيروس H5N1 موجود في وسطنا، حيث توجد ملايين الجزيئات الفيروسية في ضروع العديد من الأبقار في الولايات المتحدة، مما يصيب أنسجتها التي تحتوي على مستقبلات الأنفلونزا البشرية، مما يخفف من احتمالية انتقال الفيروس من الأبقار إلى البشر».