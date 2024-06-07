أسعار المواشي في سوق بلقاس بالدقهلية.. «كيلو القائم يبدأ من 100 جنيه»

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتشهد أسواق المواشي بمحافظة الدقهلية رواجا كبيرا خلال الفترة الحالية، لمعرفة ثمن الأضاحي، بينها أسعار المواشي في سوق بلقاس 2024.

أسعار المواشي في سوق بلقاس

وأوضح أحمد حسن تاجر في سوق بلقاس بالدقهلية، لـ«الوطن»، أن أسعار المواشي في سوق بلقاس تختلف على حسب نوع الماشية المطلوبة كالتالي:

- الجاموس: يبدأ سعره من 140 جنيها، بحسب العمر، ويزيد ثمنها كما قلّ عمرها.

- البقري: يبدأ سعر الكيلو القائم من 160 جنيها، ويصل إلى 170 جنيها، حسب السن والنوع.

- الخروف يبدأ سعر الكيلو من 185 جنيها.

- الماعز يصل سعر الكيلو القائم إلى 200 جنيه.

حملات رقابية مستمرة على أسواق المواشي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد الحسنين وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم عمل مراجعة ومتابعة مستمرة للعجول والمواشي المتواجدة داخل الأسواق، خاصة سوق بلقاس، باعتباره من أكبر الأسواق الموجودة في محافظة الدقهلية.

أسعار العجول الكبيرة

فيما قال محمد عباس تاجر في سوق المواشي ببلقاس، إن أسعار المواشي تختلف بحسب الحالة الخاصة بكل ماشية من ناحية السن، إذ من الممكن أن يصل سعر الكيلو القائم بها إلى 100 جنيه في حالة كبر سن العجول.

طريقة معرفة سن العجل

كما أكد أنه يمكن للمواطنين شراء العجول بعد معرفة سنها من خلال عدد الأسنان الموجودة في فم الماشية، بالإضافة إلى حالتهم الصحية: «يعني لو الأسنان باين عليها الكبر ومكسرة أو متبهدلة أو واقع منها عدد كبير، اعرف إن العجل ده كبير في السن، ده غير طبعا المنظر العام للعجل بيظهر سنه».