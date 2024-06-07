تستعرض «الوطن» أسعار المواشي في المنوفية، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وسط رفع مديرية الطب البيطري لحالة الاستعداد القصوى للرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أسواق المواشي الموزعة على المراكز قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن أسعار المواشي في المنوفية تشهد استقرارا في الأسواق، مع وجود رقابة شديدة من قِبل الطب البيطري في الكشف على الحيوانات وعدم الذبح غير في الأماكن المخصصة.

وقال محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية: «تتفاوت أسعار المواشي في المنوفية، مع وجود 9 أسواق موزعة على مراكز المحافظة، لكنها أسعار البقر التي تصلح للأضاحي تبدأ من 55 ألف جنيه».

أسعار المواشي في المنوفية

وقال محمد خفاجة أحد التجار في سوق تلا لـ«الوطن»: إن أسعار المواشي في المنوفية عادت للارتفاع الطفيف بعد تراجعها خلال الأسابيع الماضية، وهو أمر «معتاد» خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، حيث يتوافد المواطنون على شراء الأضاحي في جميع أسواق المحافظة، ومن ثمّ فإنه مع ازدياد الطلب ترتفع عملية الشراء.

فيما قال سامح سلطان أحد التجار بسوق منوف: إن الأسعار باتت متفاوتة حاليًا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لكنها تتراوح بين 165 : 170 جنيها لكيلو اللحم «القايم البقري».

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار المواشي وكيلو القايم في أسواق المنوفية:

- كيلو اللحم القايم البقري يتراوح بين 165 : 170 جنيها

- أسعار البقر التي تصلح للأضاحي تبدأ من 55 ألف جنيه.

- كيلو اللحم القايم الجاموسي يتراوح بين 140 : 150 جنيها

- أسعار الجاموس التي تصلح للأضاحي تبدأ من 45 ألف جنيه .

- كيلو اللحم القايم الخروف يترواح بين 160 : 170 جنيها

- أسعار الخراف التي تصلح للأضاحي تبدأ من 8 آلاف جنيه

- كيلو اللحم القايم الماعز يترواح بين 210 : 220 جنيها

- أسعار الماعز التي تصلح للأضاحي تبدأ من 6 آلاف جنيه