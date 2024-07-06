قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، إنه سيفي بالوعود التي قطعها، لفتح صفحة جديدة في البلاد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «زشكيان»: «أمامنا تحديات كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني».

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب: «قادرون على تحقيق الإنجازات، وتخطي العقبات».

وواصل «بزشكيان»: «أرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات».