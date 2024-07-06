الرئيس الإيراني المنتخب: قادرون على تحقيق الإنجازات وتخطي العقبات
كتب:
محمد عزالدين
07:19 م | السبت 06 يوليو 2024
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، إنه سيفي بالوعود التي قطعها، لفتح صفحة جديدة في البلاد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
وأضاف «زشكيان»: «أمامنا تحديات كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني».
وتابع الرئيس الإيراني المنتخب: «قادرون على تحقيق الإنجازات، وتخطي العقبات».
وواصل «بزشكيان»: «أرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات».