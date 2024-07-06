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الأجهزة الأمنية تضبط شقيق «عصام صاصا» الهارب خارج البلاد

كتب:

محمد بركات
07:39 م | السبت 06 يوليو 2024
عصام صاصا

عصام صاصا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شقيق مؤدي المهرجانات عصام صاصا (هارب خارج البلاد ، سبق اتهامه في واقعة مصادمة ومتوفي).

الضبط جاء بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، لاتهامه وأخرون بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين، للدفاع عن شقيقه رغم تواجده خارج البلاد، وفق بيان أمني.

كان عصام صاصا، اُتهم في قضية دهس مواطن يُدعى أحمد مفتاح، سائق، أعلى الطريق الدائري في منطقة الطالبية.

 

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