كيف تنفذ وزارة النقل أعلى كوبري في مصر ضمن مسار القطار السريع؟

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ أعلى كوبري في مصر، وهو «خور مايو» ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع «السخنة - مطروح»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يخلق مناطق تنموية عديدة على جانبيه.

مسار كوبري خور مايو

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن مشروع كوبري خور مايو يربط بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو، ويتكون الكوبري من 9 محاور بطول إجمالي للأعمال الخرسانية 550 مترا وبعرض 14 مترا، موضحة أنه يعتبر الأعلى في مصر إذ يبلغ ارتفاعه 80 مترا لكل محور من المحورين الرئيسيين.

نظام عمل الكوبري

وأضافت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه يجرى تنفيذ الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار، وهناك ثلاثة محاور من الباكيات المعدنية طول كل منها 60 مترا ووزن إجمالي 3000 طن سيتم تنفيذها بالرفع بالأوناش العملاقة.