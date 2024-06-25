تعاون مصري - ألماني لتنفيذ مشروع القطار السريع والخط الرابع للمترو

بحثت وزارة النقل، مع السفير الألماني بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل، لتنفيذ المشروعات المهمة في هذا الشأن، وعلى رأسها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، بإجمالي طول حوالي 2000 كيلومتر، بالتعاون مع سكك حديد ألمانيا لإدارة وتشغيل المشروع.

مشروع محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط

وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة، أن التعاون يشمل أيضاً مشروع محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، بالتعاون مع هاباج لويد، يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، وهو التحالف المشغل للمحطة، إضافة إلى التعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في توريد ماكينات حفر الخط الرابع للمترو، معربة عن تقديرها للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل.

السفير الألماني بالقاهرة سعيد بالتعاون مع مصر في مجال النقل

وأعرب السفير الألماني بالقاهرة سعادته بالتعاون مع مصر في مجال النقل، مشيرا إلى تقديره للشعب والحكومة المصرية، مشيدا بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدا حرص الجانب الألماني على زيادة حجم التعاون المشترك في هذا القطاع الذي يشهد تطورا كبيرا