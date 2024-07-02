«القومية للأنفاق» تدرس ربط القطار السريع بمترو «أبوقير - محطة مصر»

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل دراسة مد شبكة القطار الكهربائي السريع من بورسعيد إلى أبوقير في الإسكندرية، لتوفير وسيلة نقل حضارية خضراء صديقة للبيئة، تواكب خطة الدولة في التوسع في وسائل النقل الجماعية، مؤكدا أنّ هذه النوعية من القطارات تدخل مصر لأول مرة لنقل الركاب والبضائع، ما يوفر آلاف من فرص العمل للشباب المصري.

مسار المشروع بالتفصيل

وقال جويلي لـ«الوطن»، إنّ المشروع يهدف إلى ربط مواني البحر الأبيض ببعضها البعض لتحقيق التكامل فيما بينها، ويمتد مسار المشروع حوالي 250 كيلومترا بعدد 14 محطة، تُصمم وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ المشروع يمر بـ6 محافظات وهي «بورسعيد والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية»، موازيا للطريق الدولي الساحلي ويخدم أماكن التنمية الصناعية والعمرانية الجديدة على طول المسار وصولا إلى أبوقير لتنفيذ محطة تبادلية للربط مع خط مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».

شبكة القطار الكهربائي السريع

وأوضح الدكتور طارق جويلي، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذها حاليا على 3 خطوط رئيسية تغطي معظم أنحاء الجمهورية، ما يخلق مناطق لوجستية تنموية كبيرة، مؤكدا تقدم أعمال التنفيذ خاصة في الأعمال الإنشائية للمحطات ومسار الشبكة.