أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين بعد رأس السنة الهجرية.. تفاصيل

كشفت أجندة رئاسة الجمهورية للعطلات الرسمية، عن موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين العاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، بعد الانتهاء من حصولهم على إجازة رأس السنة الهجرية 2024.

أول إجازة رسمية بعد رأس السنة الهجرية 2024

وأكدت احصاءات الأجندة الرسمية للعطلات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، أن أول إجازة رسمية بعد رأس السنة الهجرية 2024، هي إجازة لمناسبة دينية، وهي إجازة المولد النبوي الشريف التي يتصادف موعدها يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2024.

وقالت مصادر حكومية، تعليقا على هذه إجازة المولد النبوي الشريف، إنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن مجلس الوزراء سيصدر بها قرار رسمي للتعريف بضوابطها وإجراءات وشروط الحصول عليها.

إجازة المولد النبوي الشريف 2024

وأضافت المصادر، أن إجازة المولد النبوي الشريف 2024، تصادف فلكيا، وفق إحصاءات المعهد القومي للبحوث الفلكية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر المقبل 2024، ومن المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس 18 سبتمبر من نفس الأسبوع، اتباعا لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق صدوره بترحيل جميع الإجازات الرسمية بمناسبات دينية وقومية إذا تصادف حدوثها أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، حيث اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار مراعاة لمصالح الجماهير والمواطنين في الجهات الحكومية طوال الأسبوع.

جدير بالذكر أن عدد المناسبات التي حصل بسببها الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في عام 2024، بلغ 12 مناسبة دينية وقومية، بإجمالي عدد أيام بلغت 25 يوما.