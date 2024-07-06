محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي.. «واجهة رائدة»

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ما حققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطياً مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في جميع القطاعات، وتعظيم استغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات ‏التنفيذية.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُساعد في صناعة القرار

وقال المحافظ خلال الجولة: أنّ إنشاء مركز التحول الرقمي جاء لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات وسُبل استغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة، يعود إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة لأهالى كفر الشيخ في وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير آداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجاباً علي تطوير الأداء والخدمات التي تُقدمها الدولة باستخدام المنظومات الإلكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات، والاستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، بجانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط، واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.

الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة،

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، وتُشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استناداً إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.