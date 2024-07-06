عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يعزز المشاركة السياسية والتعاون لتحقيق التنمية

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إنّ استئناف جلسات الحوار الوطني، اليوم السبت، يؤكد على تعزيز المشاركة السياسية والتعاون بين مختلف الأطياف لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الواسعة في صنع القرار الوطني، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن الحوار الوطني أسهم في إحداث حالة من الاصطفاف الوطني غير المسبوق.

تعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات

وأضاف «الديب» أن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية والقوى السياسية المختلفة، وهي تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أنه خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي لدعم عدة ملفات أبرزها حقوق الإنسان والملف الاقتصادي والسياسي.

وأشاد عضو مجلس النواب بتبني الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة أن الشعب المصري يتطلع إلى تحقيق طفرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الرعاية الاجتماعية والحماية، ومراقبة الأسعار، ودعم الصناعة والزراعة.

توفير بيئة مناسبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة

وأوضح أن الحوار الوطني يسهم بقوة في تعزيز روح التعاون بين مختلف الأطراف وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مؤكدًا أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، ويجب عليها وضع خطة شاملة للإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين نظام العدالة، وضمان حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وتحديد رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحقيق هذه الأهداف التي تضع مصلحة المواطن أولًا