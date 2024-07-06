عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية في صناعة مستقبل مصر 

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية خلف الدولة، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام.

اهتمام الدولة بمخرجات وتوصيات الحوار الوطني

وأشار «هندي»، في بيان، إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، ضمن مناقشات الحوار الوطني، يعكس اهتمام الدولة بمخرجات وتوصيات الحوار التي تمثل نتاج أفكار ورؤى وأطروحات المشاركين، كما تعزز رؤية واستراتيجية الدولة، وقدم العديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم بقوة في حل العديد من المشاكل والملفات العالقة خاصة الملف الاقتصادي والسياسي.

حلق حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية

وأوضح أن الحوار الوطني عمل على حلق حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية، في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، كما أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وبيّن أن الحوار أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، إذ نجحت الدولة المصرية من خلاله في بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح في توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوي السياسية علي مائدة واحدة وعلى هدف واحد وهو مستقبل الدولة المصرية، والتي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.