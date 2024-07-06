بحضور أبطال العمل.. آلاء لاشين تحتفل بانتهاء تصوير فيلم قصر الباشا

احتفلت المنتجة آلاء لاشين بانتهاء تصوير فيلم قصر الباشا بحضور أبطال العمل، كاشفة عن أنه «أخذ وقت كبير في التحضيرات والديكور»، وواعدة الجمهور بمفاجأة.

وأعربت آلاء لاشين في بيان، عن سعادتها بفيلم قصر الباشا، مشيرة إلى أنه أول أعمالها الإنتاجية المنفردة، وهو ما يزيد احساسها بالمسؤولية.

أبطال فيلم قصر الباشا

يضم فيلم قصر الباشا عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

ويعد فيلم قصر الباشا بمثابة عودة للمخرج محمد بكير إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.

آخر أعمال آلاء لاشين

يذكر أن آخر أعمال آلاء لاشين هو فيلم اللعب مع العيال الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة محمد إمام، بيومي فؤاد، ويزو، أسماء جلال، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.