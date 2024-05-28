أسماء أبو اليزيد البطلة النسائية أمام أحمد حاتم في فيلم قصر الباشا

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «قصر الباشا» بطولة الفنان أحمد حاتم، إنهاء كافة التعاقدات مع أبطال العمل، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لبدء تصويره وطرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وعلم «الوطن» من مصادره أنّ الفنانة أسماء أبو اليزيد، ستقدم شخصية البطلة النسائية في العمل، أمام أحمد حاتم.

نجاح أسماء أبو اليزيد في السينما

وفى سياق آخر، كانت أسماء أبو اليزيد، حققت نجاحًا كبيرًا، مؤخرًا من خلال فيلم «العميل صفر»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، فاطمة البنوي، محمد أوتاكا، منذر رياحنة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، دينا، فيدرا.