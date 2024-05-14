أحمد حاتم عن طلاقه: «ممكن أكون ظالم.. والمرأة محرك الحياة»

كشف الفنان أحمد حاتم، عن تفاصيل طلاقه بعد فترة زواج دامت لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية منذ قليل.

أحمد حاتم يتحدث عن طلاقه

وقال أحمد حاتم: «تزوجت لمدة ثلاث سنوات، واتعلمت بعد طلاقي أن الإنسان ممكن يبقى أحسن وممكن يتغير وممكن يبقى أوحش، وساعات بيبقى مش قرار ولكن أنا كنت في نسخة مش حلوة مني وكنت شخص ممكن أكون ظالم حتى لو ده مش باين بس دي حقيقة الأمر، الطرف اللي معايا مكنش مبسوط ودي مش عادتي».

وأضاف: «تجربة الجواز خلتني أقف وقفة كبيرة وتوصلت أني أقدر أعمل اللي أنا حابه ومقتنع به، أنا من بعد التجربة دي بقيت عايز أبذل مجهود وأهدى وأفتح مشاعري أكتر وأعبر عن نفسي وعن مخاوفي بشكل أوضح لأن ده الصح».

أحمد حاتم يشير إلي دور المرأة في حياة الرجل

وأشار أحمد حاتم إلى أن الحب هو محرك الحياة، والرجل من غير امرأة لا يفعل 80% أو ممكن 100% من اللي بيفعله، موضحا: «أنا بشوف أن الست هي السبب في كل حاجة في حياة الرجل».