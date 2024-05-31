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صدقي صخر ينضم لفيلم «قصر الباشا» مع أحمد حاتم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:54 ص | الجمعة 31 مايو 2024
صدقي صخر

صدقي صخر

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» انضمام الفنان صدقي صخر، للمشاركة في بطولة فيلم «قصر الباشا»، المقرر تصويره قريبا، إلى جانب أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، حسين فهمي.

نجاح صدقي صخر في رمضان 2024

وحقق صدقي صخر، نجاحا كبيرا مؤخرا، خلال السباق الرمضاني 2024، بمشاركته في مسلسل «فراولة»، التي كانت تدور أحداثه حول فراولة قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

 

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بقلم أحمد عبد الرحمن