محمد حماقي بعد نجاح حفله في بورسعيد: «شكرا عالترحيب الحار»

أعرب المطرب محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في بورسعيد، والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر حماقي مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلا: أوقات لا تنسى في بورتو سعيد، شكرًا على الترحيب الحار.

حفل حماقي في بورسعيد

يأتي حفل بورسعيد بعد النجاح الكبير الذي حققه حماقي، وتألقه في إحياء أولى سلسلة حفلات «ليالي مصر» والذي أقيم باستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة، والذي شهد حضورا جماهيريا ضخما وتواجدا ملحوظا لآلاف من أبناء الجاليات العربية المقيمين بمصر.

وشهد الحفل إعلان حماقي عن قرب إطلاق ألبومه الجديد، والذي من المتوقع أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.