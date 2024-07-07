3 خطوات لرفع قدرة تكييف السيارة.. احرص على اتباعها

يعتمد كثير من الأشخاص على مكيف الهواء، لمواجهة الطقس الحار خلال فصل الصيف، وهناك مشكلة يعاني منها البعض، وهي انخفاض قوة تبريد تكييف السيارة، وهناك عدة خطوات بسيطة تساعد في الحصول على درجة تبريد أعلى.

أعلى درجة برودة

ضمن العادات الخاطئة، التي تؤدي لضعف تبريد تكييف السيارة، ضبطه على أعلى درجة برودة، حسبما ذكر موقع «motorgy».

فعند تشغيل السيارة خاصة في الطقس الحار، يجب تهويتها أولًا ثم تهيئة مقصورة السيارة عن طريق ضبط التكييف على أقل درجة، لكي تعمل بكفاءة وتعطي أقصى درجة تبريد.

تسريب الهواء

غلق النوافذ أمر في غاية الأهمية، لضمان تبريد السيارة بشكل كامل، حتى لا يتسرب الهواء البارد إلى خارج السيارة، بينما يدخل الهواء الساخن ويعطي شعورا بعدم قدرة التكييف على التبريد، وفي بعض الأحيان قد يتسبب في تلفه.

تنظيف فلتر الهواء

فلتر الهواء له دور كبير في تبريد السيارة، حيث يعمل على تنقية الهواء من الشوائب والأتربة، ويؤدي انسداده لإعاقة تدفق الهواء بشكل جيد، ما يقلل من قوة التبريد وتدفق الهواء البارد داخل السيارة.

وينصح بضرورة المواظبة على عمل الصيانة اللازمة كل 3 أشهر على الأقل، لتجنب حدوث مشكلات أخرى، مثل تسريب الفريون أو ضعف تدفق الهواء في مقصورة السيارة.