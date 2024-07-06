احذر تشغيل تكييف السيارة في هذه الحالات.. تهددك بالاختناق وتضر المحرك

عادات خاطئة يفعلها البعض أثناء استقلال السيارة، ومنها تشغيل التكييف هربا من الموجة الحارة، مع إغلاق النوافذ بشكل تام، وربما يجهلون أن ذلك قد يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون والذي يؤدي استنشاقه إلى الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

ومن ضمن العادات الخاطئة التي يفعلها كثيرون أثناء استخدام تكييف السيارة، هي عدم إطفاء التكييف قبل إيقاف تشغيل المحرك، وذلك لأن المحرك سيبدأ في تشغيل المكيف عند بدء تشغيل السيارة في المرة المقبلة، ما يضع أحمالا زائدة على المحرك.

مخاطر تكييف السيارة

عند استخدام مكيف الهواء في السيارة، من الضروري الانتباه إلى وضع التشغيل الصحيح، حيث يمكن لوضع إعادة التدوير تسريع عملية التبريد في الصيف والحفاظ على الدفء في الشتاء، وبالتالي فإن الاستخدام المطول لإعادة التدوير يمكن أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في جودة الهواء داخل السيارة، ما يؤثر على الأشخاص.

من الممكن أن يؤدي تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة إلى استهلاك قدر كبير من طاقة البطارية، الأمر الذي يسبب مشكلات عديدة مثل عدم كفاية الطاقة الكهربائية وانخفاض الأداء، بالإضافة إلى انخفاض نطاق القيادة للسيارات الكهربائية.

وهناك بعض الأوقات التي لا يمكن فيها ضبط جودة الهواء داخل السيارة، ما يؤدي إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون والإصابة بالاختناق.

أعراض الاختناق

هناك العديد من العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالاختناق من غاز أول أكسيد الكربون ومنها الصداع والإعياء.