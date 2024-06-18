حلول نهائية لإصلاح توقف التكييف عن ضخ الهواء البارد

في ظل ارتفاع درجة الحرارة، يرغب الجميع في الشعور بالبرودة والاحتماء في أماكن تتخللها البرودة والراحة، لذلك يلجأ البعض إلى استخدام أجهزة التكييف باستمرار، إلا أنه من كثرة الاستخدام قد يتعرض إلى عدم ضخ الهواء البارد في المنزل.

من الأسباب الرئيسية في عدم ضخ التكييف هواء بارد خلال تشغيله، هو ضعف التيار الكهربي، وفق ما أوضحه عادل أمين، عامل فني خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه في حال ضعف التيار الكهربائي، من الممكن الاستغناء عن الأنوار المستهلكة ولا تستخدم أي «الاكتفاء بفيشة الثلاجة فقط»، حتى يعمل بشكل جيد.

عوامل تجعل التكييف لا يضخ هواء بارد

بينما في حال انتظام التيار الكهربائي، لابد من التأكد من عدة عوامل تجعل التكييف لا يضخ هواء باردا، خلال ارتفاع درجة حرارة الجو، منها التأكد من المكثف «الكباس»، والتأكد من الريموت علي وضع التبريد، فضلًا عن التأكد من الوحدة الداخلية لجهاز التكييف، وأخيرًا لابد من التأكد من نظافة الفلاتر.

ويمكن تشغيل جهاز التكييف على 22 درجة في حالة واحدة فقط، وهي تفعيل خاصية «SLEEP» وذلك بالضغط عليها مرة واحدة، وهي مخصصة لرفع درجة التبريد تدريجيًا، للوصول إلى الدرجة المناسبة، فبعد مرور حوالي ساعة، سترتفع درجة الحرارة إلى 23 درجة، وبعد ساعة أخرى ترتفع إلى 24 درجة وهكذا.

صيانة التكييف

ومن أهم النصائح التي يمكن اتباعها لصيانة التكييف، أولًا تنظيف الفلتر، مراقبة مستويات التبريد، فحص مجاري الهواء الموجودة بداخل التكييف، وضبط منظم الحرارة، فضلًا عن التأكد من سد الفجوات الموجودة بداخله، وأخيرًا تنظيف الوحدة الخارجية.