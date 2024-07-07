رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدور الثاني بالجيزة

كتب:

كريم روماني
05:52 م | الأحد 07 يوليو 2024
طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدور الثاني، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا بالمدارس في لجان مؤمنة جيدا، ووفق المواصفات والمعايير الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وفق مديرية التربية والتعليم، وهو كالآتي: 

- السبت 27 يوليو الجاري امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 28 يوليو امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة.

- الثلاثاء 30 يوليو امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الأربعاء 31 يوليو الجاري امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

- الخميس الأول من أغسطس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضة الخاصة بالسعيدية الرياضية.

وفي سياق متصل، أكدت المديرية أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عدم دخول أي هاتف محمول إلى اللجان الامتحانية تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

اقرأ المزيد:

لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/ 2025 بالمحافظات

انتهاء مهلة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ غدا

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في القليوبية.. انطلقت إلكترونيا اليوم

البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 10 يوليو المقبل

تنسيق الثانوية العامة 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية في 6 محافظات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.