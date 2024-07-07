جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدور الثاني بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدور الثاني، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا بالمدارس في لجان مؤمنة جيدا، ووفق المواصفات والمعايير الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وفق مديرية التربية والتعليم، وهو كالآتي:

- السبت 27 يوليو الجاري امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 28 يوليو امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة.

- الثلاثاء 30 يوليو امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الأربعاء 31 يوليو الجاري امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

- الخميس الأول من أغسطس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضة الخاصة بالسعيدية الرياضية.

وفي سياق متصل، أكدت المديرية أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عدم دخول أي هاتف محمول إلى اللجان الامتحانية تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.