انتهت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الحالي، مما يثير اهتمام الطلاب بمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تنسيق الثانوية العامة 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية في 6 محافظات، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات التعليمية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، أن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، يبدأ من 249 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الأقصر

كما أعلنت محافظ الأقصر، أن الحد الأدنى لتنسيق القبول في الثانوية العامة، 233 درجة في المدارس الحكومية، أمّا الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي فهو 180 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 دمياط

وفي سياق متصل، اعتمدت محافظة دمياط تنسيق القبول في المدارس الثانوية العامة الحكومية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى تحديد مجموع 233 درجة للقبول في المدارس العامة، و210 درجات لفصول الخدمات في الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام والخاص والفني؛ للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى تحديد الحد الأدنى للقبول بناءً على المجموعات التالية: «224 درجة للصف الأول الثانوي العام، 180 درجة للفصول الخاصة في التعليم الثانوي العام، 180 درجة للصف الأول الثانوي الخاص، و214 درجة للصف الأول الثانوي الرياضي».

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسوان

كما اعتمدت محافظة أسوان الحد الأدنى لدرجات التنسيق المطلوبة لقبول الطلاب في مدارس التعليم الثانوي، لتسجل 220 درجة، بدلًا من 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسماعيلية

وأعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، درجات التنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني في مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024/2025، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، وتم تحديد مجموع 240 درجة لقبول طلاب الصف الأول الثانوي العام، و210 درجة للقبول في فصول الخدمات المسائية للثانوية العامة.