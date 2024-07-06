هيئة شؤون الأنصار: تداولنا الرؤى ووجهات النظر في مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة

قال الدكتور عبدالمحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار (السودانية) إنّ القوى السياسية والمدنية السودانية اجتمعت بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، تحت شعار «معًا من أجل وقف الحرب»، وتداولت الرؤى ووجهات النظر في لحظة حرجة من تاريخ بلادنا، التي تهدد استقرارها واستقلالها ووحدة أراضيها، وتهدد بقاءها كدولة لشعب له إرثه الحضاري الأصيل والمشرف.

الحرب في السودان

وأضاف «أبو»، خلال كلمته في ختام مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «تسببت الحرب في كارثة إنسانية مريعة، أثرت على ملايين الأسر، في هذه الساعة الحرجة، يعانون من ويلات الحرب ومآسي النزوح والتشرد واللجوء والموت جوعًا، ونقص أساسيات الرعاية الطبية، ويتربص بهم شبح الأمية المتوحش».

تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان

وتابع: «استجبنا لدعوة مصر بالتعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية والإقليمية؛ للتشاور والاتفاق على الإجراءات الضرورية، لوقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أدت إليها، والمضي قدمًا في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الغذاء والدواء والتعليم».