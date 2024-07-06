جدول امتحانات المرحلة الابتدائية الدور الثاني بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن تحديد جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية، سواء للصفوف الرابع والخامس والسادس، أو للتعليم المجتمعي بمختلف صفوفه.

جدول امتحانات الدور الثاني بجنوب سيناء الابتدائية

ويستعرض «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية في محافظة جنوب سيناء كالآتي:

- الصف الرابع الابتدائي:

- السبت 27 يوليو مادة اللغة العربية

- الأحد 28 يوليو مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الدينية

- الاثنين 29 يوليو مادة الرياضيات ومادة المهارات المهنية

- الثلاثاء 30 يوليو مادة الدراسات الاجتماعية وICT

- الأربعاء 31 يوليو مادة العلوم

- الصف امتحانات الصف الخامس الابتدائي:

- السبت 27 يوليو مادة اللغة العربية

- الأحد 28 يوليو مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الدينية

- الاثنين 29 يوليو مادة الرياضيات ومادة المهارات المهنية

- الثلاثاء 30 يوليو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT

- الأربعاء 31 يوليو مادة العلوم

- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي:

- السبت 27 يوليو مادة اللغة العربية

- الأحد 28 يوليو اظة اللغة الإنجليزية ومادة. التربية الدينية

- الاثنين مادة الرياضيات ومهارات المهنية

- الثلاثاء مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT

- الأربعاء 31يوليو مادة العلوم

وحددت المديرية جدول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الواحد والذي جاء كالآتي:

- الصف الثاني والثالث

- الصفوف الرابع والخامس والسادس