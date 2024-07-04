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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل والإعدادية

كتب:

وائل فايز
04:23 م | الخميس 04 يوليو 2024
محافظ القاهرة الجديد

محافظ القاهرة الجديد

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 22 يوليو حتى 3 أغسطس 2024.

امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي

وأشار أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوي الفني سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأحد 22 يوليو حتى السبت 2 أغسطس كما ستبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 أغسطس.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.