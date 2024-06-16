جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد المضافة للمجموع

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024، لاستئناف جدول امتحانات الثانوية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، الخميس المقبل، إذ يتبقى المواد المضافة للمجموع بالشُعبتين الأدبية والعلمية، ونشرح لكم في التقرير التالي، المتبقي في جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

موعد استئناف امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

يحصل طلاب الثانوية العامة 2024 على إجازة لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، بدأت الخميس 13 يونيو، وتنتهي الجمعة 21 يونيو، لاستكمال ما تبقى في جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، في المواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 في المواد المضافة للمجموع كالتالي:

امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

السبت 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا.

الأربعاء 17 يوليو: امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يوم السبت 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو: الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو: الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

السبت 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

الأربعاء 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

السبت 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي