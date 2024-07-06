خالد الجندي: هجرة الرسول نتج عنها ميلاد أمة بالكامل

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشؤون الإسلامية، أن هناك العديد من القرارات التي نمر بها ونتخذ بعضها ونترك بعضها، متابعًا: «هجرة الرسول قرار خلق أمة بالكامل وهو قرار بتكليف من الله والقرار يعود للرسول محمد».

وأوضح «الجندي»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، عبرقناة dmc، أن هناك اختيارا وقرارا وتم اتخاذ القرار بالهجرة، مشددًا على أن رأس السنة الهجرية هي مناسبة للاحتفال بالقدرة على اتخاذ القرار، منوهًا بأن هجرة الرسول من مكان محبب للنفس إلى مكان جديد وهو المجهول ويكون هناك إقدام وتعريض حياة الرسول للخطر.

وأشار إلى أن الهجرة معناها الخاص من مكة إلى المدينة، والمعنى العام هو من ترك وهاجر من نهى الله عنه، موضحًا أن الهجرة من مكة للمدينة انتهت ولكن الهجرة بالمعنى العام مستمرة وعلينا أن يعلم الجميع أنه مطالب بالهجرة، مشددًا على أن هناك هجرة للمعيشة وللتعلم وطلب الرزق، الهجرة حركة وهي قرينة الدين والمعتقد.