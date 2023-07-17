هل هجرة الرسول إلى المدينة في شهر محرم؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

هجرة الرسول إلى المدينة من أهم الاحداث التاريخية الفاصلة في مسار الدعوة الإسلامية، إذ استقبل أهل المدينة الرسول والمسلمين بشكل يليق بهم، بالإضافة إلى نزول العديد من الآيات القرآنية التي تحدث المسلمين على الهجرة إلى يثرب حتى فتح مكة عام 8 هجريا.

هجرة الرسول إلى المدينة

وبخصوص هجرة الرسول إلى المدينة والتي يهتم الكثير من المسلمين معرفة تفاصيلها مع حلول كل عام هجري، فإن كثيرون يعتقدون أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر محرم ما ردت علي دار الإفتاء المصرية من خلال الرد على سؤال، وكان نصه:« هل حقًّا أن هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول؟ ولو كانت كذلك فلماذا نحتفل ببداية السنة الهجرية ويوم هجرة الرسول في شهر محرم؟».

موعد هجرة الرسول إلى المدينة

وحول هجرة الرسول إلى المدينة، كشفت دار الإفتاء أنها لم تكن في شهر محرم، بل كانت في شهر ربيع الأول، وأوضحت أن الله عزوجل جعل شهر محرم في بداية العام الهجري، نظرا إلى أنه كان بداية عزم النبي الكريم وأصحابه على الهجرة.

واستشهدت الدار في حديثها عن هجرة الرسول إلى المدينة بقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً، وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ»ا.