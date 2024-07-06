خبير: مبادرة «ابدأ» تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتشجيع وتوطين التكنولوجيا الصناعية، منها مبادرة «ابدأ» وهي مبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

المبادرة تعمل وفق 3 محاور مختلفة

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور أساسية بشكل متكامل ومتواز، ويتمثل أول محور في المشروعات الكبرى، إذ نجحت في عقد شراكات بمختلف القطاعات، إذ يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا تحت مظلة محور المشروعات الكبرى.

وأشار إلى أن بعض المشروعات تستهدف تصدير إنتاجها بالكامل للخارج، كما تستهدف المبادرة تدريب العمالة فنيا وثقافيا ومهنيا وفقًا للمقاييس الدولية، كما أنها تعمل على تشجيع المستثمر وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين.

وأوضح أن مبادرة ابدأ تقوم بدعم ملف المصانع المغلقة والمتعثرة وهو أحد أهم الملفات في قطاع الصناعة، والتي يصل عددها إلى 13 ألف مصنع، كما أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد في إنقاذ الصناعة.