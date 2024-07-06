محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الجامعة.. واتفاق لتعزيز التعاون في شتى المجالات

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد الثقة بتوليه منصب نائب محافظ كفر الشيخ، متمنياً لهما التوفيق والسداد في أداء رسالتهما السامية وواجبهما الوطني، مؤكداً على دعم الجامعة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

المحافظ يُشيد بدور جامعة كفر الشيخ

ووفق بيان صادر عن المحافظة، أشاد المحافظ، بالدور الذي تؤديه جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع، من خلال برامجها التعليمية المتنوعة وأنشطتها البحثية والعلمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات.

بحث سُبل تعزيز التعاون بين جامعة كفر الشيخ والمحافظة

وخلال اللقاء، جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين جامعة كفر الشيخ والمحافظة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل ومتابعة المشاريع المشتركة.