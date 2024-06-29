إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان «موازين» حدادا على وفاة والدة ملك المغرب

أعلن محمد رمضان إلغاء حفله في مهرجان «موازين»، الذي كان من المقرر إقامته اليوم في المغرب، بعد وفاة والدة ملك المغرب قبل ساعات قليلة.

محمد رمضان يغلي حفله بمهرجان موازين

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يعتذر فيه للجمهور، قائلاً: «خالص التعازي للملك محمد السادس وعائلته الكريمة، وخالص التعازي للشعب المغربي في وفاة الملكة لطيفة، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته».

وأضاف: «أعتذر لإدارة مهرجان موازين، وأعتذر للجمهور عن عدم قدرتي على إقامة حفلتي اليوم، نظرًا لحالة الحداد، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها».