حدث ليلا.. كارثة في المغرب وإضراب شامل بإسرائيل وموجة حر تاريخية محتملة

في الوقت الذي تغير فيه هيئة العامة السعودية للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كسوة الكعبة، خرجت تقارير صحفية تكشف عن درجات حرارة غير مسبوقة تجتاح الولايات في أمريكا، بينما يتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية الحديث عن وقوع إضراب شامل في تل أبيب، وغرقت سفينة سياحية تحمل عدد من اللاعبين في دولة المغرب.

تغيير كسوة الكعبة

وفيما يتعلق بكسوة الكعبة، أقامت الهيئة العامة السعودية للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مراسم تغيير كسوة الكعبة مع بداية السنة الهجرية 1446، بداية من فك المذهبات؛ استعدادًا لإنزال الكسوة القديمة واستبدالها بالجديدة، جريًا على العادة السنوية، فيما بثت قناة القرآن الكريم السعودية لحظة تغيير الكسوة.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية، أن هناك فريقًا سعوديًا متخصصًا مدربًا ومؤهلًا علميًا وعمليًا يشرف على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة فى رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، وإسدال الكسوة الجديدة.

إضراب شامل في إسرائيل

وفي الداخل الإسرائيلي، دعت جماعات مناهضة لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لاضطراب عام في البلاد، من أجل المطالبة بإجراء انتخابات جديدة بدلا من حكومة نتنياهو، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي قالت إن مظاهرات الأحد تشكل جزءًا من أسبوع المقاومة، الذي بدأته مجموعات الاحتجاج الأسبوعية مساء السبت.

انتخابات فرنسا

وفي قلب أوروبا أظهرت استطلاعات الرأي أن الجولة الثانية من انتخابات فرنسا البرلمانية، التي تُجرى اليوم، ربما تؤدي إلى برلمان معلق دون أغلبية واضحة ما لم يحصل اليمين المتطرف على عدد كاف من المقاعد لتشكيل أول حكومة له منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء العالمية «رويترز».

حر غير مسبوق في أمريكا

وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، يوم السبت، أن نحو 133 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يتعرضون للحرارة الشديدة، معظمهم في الولايات الغربية، حيث من المتوقع أن تستمر الحرارة أعلى من المتوسط ​​بمقدار 15 إلى 30 درجة فهرنهايت، حتى الأسبوع المقبل.

وقد حطمت موجة حر مستمرة منذ فترة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، الأرقام القياسية وأشعلت العشرات من حرائق الغابات وتركت نحو 130 مليون شخص تحت تهديد درجات الحرارة المرتفعة، على وشك أن تشتد بما يكفي لدرجة أن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اعتبرتها تاريخية، بحسب ما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية.

غرق سفينة سياحية

أما عن واقعة الغرق، كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء السبت، تفاصيل متعلقة بانقلاب قارب سياحي على متنه 5 لاعبين فى صفوف نادى اتحاد طنجة، تم إنقاذ 3 لاعبين فيما يتم البحث عن اللاعبين الآخرين حتى الآن، بحسب ما جاء موقع «le360» المغربي.