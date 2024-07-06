دقيقة حدادًا وتيشيرت أحمد رفعت في مباراة إنبي وسموحة

حرص ناديا إنبي وسموحة خلال مباراتهما في دوري NILE، على الوقوف دقيقة حدادًا على وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

تيشيرت بصورة أحمد رفعت

«دقيقة حدادًا على روح أحمد رفعت، وإنبي هيلبس تيشيرت عليه صورة اللاعب ورقم 88» كلمات قالها مراسل قناة أون تايم سبورتس من مباراة سموحة وإنبي.

ولفت التيشيرت الخاص بفريق نادي إنبي الأنظار، بمجرد دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب، فكان مثبتًا عليه من جهة الأمام صورة اللاعب أحمد رفعت، إلى جانب رقم 88 الذي يشير إلى الدقيقة التي سقط فيها «رفعت» في الملعب وتوقف قلبه عن العمل.

راتبه بالكامل لأسرته حتى بعد وفاته

لم تكن هذه اللفتة الإنسانية الوحيدة، فقد كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عما فعله وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، بعد وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا: «قرر وليد دعبس أن عقد أحمد رفعت مع نادى مودرن سبورت 4 مواسم، وهيتم تسليم مرتبه السنوي كاملًا لأسرته، كل عام، خبر كويس جدًا وأقل حاجة تتقدم للاعب محترم زي أحمد رفعت».

ونعى نادي مودرن سبورت أحمد رفعت في بيان رسمي صباح اليوم السبت وجاء كالتالي: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».