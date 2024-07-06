آخر ما كتبه أحمد سليمان قبل تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.. ما علاقة أحمد رفعت؟

حالة من الحزن سيطرت على مشجعي الزمالك بعد نقل أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، منذ قليل، إلى المستشفى، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد شعوره بحالة من الإجهاد.

التعرض لأزمة قلبية مفاجئة

قبل تعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، للأزمة القلبية المفاجئة، نشر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للاعب الراحل أحمد رفعت الذي وافته المنية في الساعات الأولى من اليوم، مدونا عليها: «رحمة الله عليه».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور عضو مجلس الزمالك أثناء نعيه للاعب أحمد رفعت، لتنهال عليه التعليقات التي جاءت كالتالي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويرحم أموات المسلمين جميعاً» وأيضا «كل نفس ذائقة الموت ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة»، وغيرها من التعليقات، داعين الله عز وجل بالرحمة له.

وبعد تعرض «سليمان» للأزمة القلبية المفاجئة، سيطرت حالة من القلق على مشجعي الزمالك، داعين له بالشفاء العاجل: «ربنا يتم شفاءه على خير يا رب ويرجع للنادي تاني» وأيضا «ألف سلامة عليك يا كابتن ربنا يقومك بالسلامة».

أعراض الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي جاءت كالتالي: