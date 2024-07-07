تضم 4500 وحدة سكنية.. ماذا تعرف عن أبراج العلمين الجديدة؟

مدينة العلمين الساحرة، إحدى مدن الجيل الرابع، وواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر، وتضم الكثير من المشروعات الجاري تنفيذها، وحققت لمصر تنافسية عالية على المستوى الإقليمي، أبرزها مشروع أبراج العلمين الجديدة التي أصبحت أيقونة وعلامة مميزة للمدينة، وعامل جذب سياحي.

معلومات عن أبراج العلمين

ونقدم معلومات عن أبراج العلمين، بحسب برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة الثانية لمهرجان العلمين في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

تتكون المرحلة الأولى من أبراج العلمين الجديدة من 15 برجًا.

المرحلة الثانية من 3 أبراج على مساحة 60 فدانا، بارتفاع 40 طابقا للبرج الواحد.

عدد الوحدات السكنية في أبراج العلمين 4500 وحدة، بيع منهم ما يقرب من 4000 وحدة.

الخرسانات المسلحة للأبراج الثلاثة تبلغ حالي 100 ألف متر مكعب خرسانة.

بُني بحوالي 20 ألف طن من حديد التسليح.

يتكون كل برج من أبراج العلمين الجديدة من:

بدروم.

دور أرضي.

عدد 38 دور متكرر.

تبلغ مساحة الدور الواحد من أبراج العلمين الجديدة حوالي 1450 متر.

يربط الأبراج الثلاثة بدروم يتكون من 5 أدوار.

يستخدم لأغراض تجارية يحيط بالأبراج نحو 3 بحيرات صناعية تصب في البحر الأبيض المتوسط.

بها 3 بواغيز يمر عليها كباري للمشاه وأخرى للسيارات بحيث لا تعيق الحركة.

مميزات مشروع أبراج العلمين الجديدة

الخدمات التي تتوفر في مشروع أبراج العلمين الجديدة، لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية: